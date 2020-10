Joe Dassin : quel célèbre tube anglais a inspiré sa chanson "L'Amérique" ?

publié le 26/10/2020 à 22:10

Sortie en 1970, et extrait de l'album "la fleur aux dents", L'Amérique est l'un des plus grands succès du chanteur franco-américain, Joe Dassin. Une réussite qui le propulsera pendant plus de 30 semaines consécutives dans le top 10.

Le texte, signé Pierre Delanoë, raconte le rêve américain, cet Eldorado pour de nombreux émigrants, et la promesse d’une vie meilleure, fil rouge de la chanson. Une histoire touchante, particulièrement pour Joe Dassin, lui-même américain, petit fils d’un émigré juif, russe, originaire d’Odessa. Le chanteur a passé sa jeunesse aux Etats-Unis avec ses parents, tous deux Américains. Après avoir vécu à New-York puis à Los Angeles, où sa mère lui a appris la musique, Joe Dassin y a fait ses études, notamment à l’université du Michigan.

Mais son titre, L'Amérique, est en réalité une reprise d'un tube d'un célèbre groupe de rock britannique, Christie, et son titre Yellow River, qui raconte l’histoire d’un soldat de retour dans son foyer après la guerre de sécession. Les versions anglaises et françaises parurent la même année, et rencontrèrent des deux côtés de l'Atlantique, un franc succès.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- "L'Amérique", Joe Dassin

- "So far away from L.A", Nicolas Peyrac



Focus :

- les icônes américaines (Elvis Presley, Bob Dylan, Frack Sinatra, Madonna, Michael Jackson, Bruce Springsteen)

- Le rap US en 5 chansons avec le journaliste Olivier Cachin



