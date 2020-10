publié le 28/10/2020 à 22:00

En 1985 sort l'album "Un autre Monde". Pour l'occasion, François Ravard, le producteur de Téléphone et 5e membre du groupe, va réaliser leur rêve : enregistrer avec la crème de la crème des ingénieurs du son : Glyn Johns, connu pour avoir réalisé les albums des Who et des Rolling Stones. Moins rock que les précédents, "Un autre Monde" va cependant rencontrer un véritable succès, grâce notamment aux singles New York avec toi et Un autre monde. L'album sera même sacré album rock de l'année aux Victoires de la Musique.

C'est après leur album "Dure Limite", sorti en 1983, que le groupe part en tournée aux Etats-Unis. Nommée "Téléphone Blitz in New York City", cette tournée s'arrête dans quelques clubs connus de New-York, et notamment le célèbre CBGB (Country, Bluegrass, Blues), club mythique du quartier de Manhattan, où sont passés les groupes Télévision, Ramones, Blondie, Patti Smith… C'est cette tournée et ce club en particulier qui vont inspirer la chanson New York avec toi, avec les paroles "tu verras dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid".

Un hymne à la passion américaine pour le plus grand groupe de rock français, mais aussi le début de la fin, puisque Téléphone se séparera 2 ans plus tard.



Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- "New York avec toi", Téléphone

Focus :

- la musique noire américaine

- la musique country avec Georges Lang

Le journal de la musique