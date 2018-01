Donald Trump estime que son ancien conseiller Steve Bannon a "perdu la raison"

publié le 04/01/2018 à 04:30

La charge est d'une violence inouïe. Donald Trump a accusé mercredi 3 janvier son ancien conseiller Steve Bannon d'avoir "perdu la raison", marquant la rupture avec celui qui fut l'un des stratèges de sa victoire inattendue de 2016.



Cette attaque fait suite à la diffusion d'extraits explosifs d'un livre, dans lequel Steve Bannon affirme que le fils du locataire de la Maison Blanche, Donald Trump Jr., a commis une "trahison" en rencontrant une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton. L'entourage de Donald Trump est depuis plusieurs mois au centre d'une enquête sur une possible collusion avec la Russie en vue d'influencer l'élection de novembre 2016.

"Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence", a lancé le 45ème président des États-Unis, alors qu'il le qualifiait il y a quelques mois d'"ami" et de "quelqu'un de bien", traité très injustement par la presse. "Steve n'a eu qu'un rôle très limité dans notre victoire historique", a-t-il estimé, accusant ce dernier d'avoir passé son temps à la Maison Blanche "à faire fuiter de fausses informations pour se rendre plus important qu'il n'était".

Un livre à charge contre Donald Trump

Le livre en question, intitulé Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump, doit sortir le 9 janvier. De longs extraits publiés dans le New York Magazine racontent aussi combien le candidat républicain et son équipe rapprochée ont été surpris par la victoire de Donald Trump, tant ils étaient convaincus qu'elle était hors de portée. "Mélania (Trump) était en larmes - mais pas de joie", écrit Michael Wolff, auteur du livre.



Sous la plume de Michael Wolff, les premiers mois au pouvoir de Donald Trump sont d'abord marqués par une forme de chaos permanent et la frustration du magnat de l'immobilier. Il décrit un président fréquemment reclus dans sa chambre dès 18h30, avec un cheeseburger, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévisions, multipliant les appels à un petit groupe d'amis sur lesquels il déverse "un flot de récriminations", allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté des membres de son équipe.