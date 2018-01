publié le 09/01/2018 à 09:00

Black Panther sort de nouveau les griffes. Un mois avant sa sortie en salle, le 14 février, le super-héros du Wakanda s'offre un nouveau teaser survitaminé. Le tout sur un titre signé Kendrick Lamar, le rappeur américain aux nombreuses récompenses. On en apprend plus sur l'arrivée au pouvoir de T'Challa / Black Panther (Chadwick Boseman), à la suite de la mort de son père survenue dans Captain America : Civil War. Notre héros devra réussir à concilier sa couronne et son costume fait en adamantium, ressource naturelle de son pays ultra-technologique.



Bien évidemment, ce ne sera pas si simple. Surtout avec Erik Killmonger, l'un de ses grands ennemis dans les comics, incarné par Michael.B Jordan de Creed. Le jeune homme va faire équipe avec le trafiquant d'armes Ulysses Klaw (Andy Serkis), aussi grand ennemi de Black Panther, et vu dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron.

Dans ce nouvel extrait, la tension est vive entre T'Challa et Erik Killmonger. Nul doute que ce dernier va provoquer notre héros en duel pour remporter la couronne du Wakanda. Mais, c'est sans compter sur la force de T'Challa et sa nouvelle armure réalisée par sa sœur Shuri (Letitia Wright). Direction le Wakanda pour la Saint-Valentin.