Grammy Awards 2018 : qui est Alessia Cara, la "Révélation de l'Année" ?

publié le 29/01/2018 à 02:38

La chanteuse canadienne Alessia Cara a remporté la prestigieuse récompense de Révélation de l'Année, dimanche 28 janvier, lors de la 60ème cérémonie des Grammy Awards. Une performance pour cette jeune femme venue à la pop après avoir commencé en faisant des vidéos dans sa chambre. Originaire de la banlieue de Toronto, Alessia Cara, 21 ans, était notamment en concurrence avec Julia Michaels et Khalid, avec lequel elle a collaboré sur la chanson anti-suicide 1-800 273 8255.



"Je fais semblant de remporter les Grammys depuis que j'étais enfant, sous la douche", a-t-elle déclaré à l'annonce de sa victoire. "Il y a des artistes incroyables qui font de la musique incroyable, qui ont besoin d'être reconnus et ne le sont pas toujours en raison de concours de popularité et de sombres calculs", a-t-elle ajouté. "C'est assez malheureux, et donc je voudrais encourager tout le monde à soutenir la vraie musique et de vrais artistes car tout le monde doit avoir la même chances."

Cara a débuté adolescente, esquissant déjà sa voix puissante dans des enregistrements vidéo d'imitations humoristiques - souvent frappantes de ressemblance - de chanteuses célèbres comme Amy Winehouse ou Taylor Swift, qu'elle mettait en ligne sur YouTube.

> MY CELEBRITY IMPRESSIONS

Depuis qu'elle chante ses propres chansons, elle décline des thèmes visant à aider les jeunes à trouver leur place, comme son premier tube Here, qui racontait sa peur d'aller à une soirée pleine de joints et de musique à plein volume. Dans un autre tube, Scars to Your Beautiful, qui s'est fait une place dans le top 10 américain, elle chante sur une jeune femme inquiète de son apparence physique. "Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, tu es belle comme tu es", répète-t-elle dans le refrain.



Dans une interview à l'Agence France Presse après la sortie de son premier album, Know-It-all, Cara avait indiqué vouloir éviter "les comparaisons stupides habituelles", pressées de la caser sous l'étiquette de "pop star adolescente". "J'ai voulu m'écarter de ça et montrer aux gens que je suis authentique", disait-elle.