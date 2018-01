Elton John annonce une tournée d'adieux pour la rentrée 2018

publié le 25/01/2018 à 11:09

On commence par cette information dévoilée hier soir par Elton John lui-même : il va lancer une immense tournée d'adieux. Il était 12h40 hier à New York quand Elton John apparaît derrière son piano. Le génie de la pop - qui a fêté ses 70 ans l'an dernier - offre deux morceaux en live puis s'assoie près du journaliste Anderson Cooper pour un question -réponse de quelques minutes. Elton John annonce alors qu'il va faire ses adieux à la scène lors d'une tournée qui commencera le 8 septembre en Pennsylvanie avec une série de 300 concerts étalés sur trois ans.



"Si on m’avait dit il y a dix ans que j’arrêterai, j’aurais dit : 'Non, non, je suis un bosseur, je jouerai toujours'. Mais, on a eu des enfants. Et ça a changé nos vies. Et en 2015, avec David, on regardait les plannings scolaires de nos enfants, et j’ai pensé : 'Je n’ai pas envie de rater trop de choses'", confie l'artiste au journaliste américain.

Intitulée le Farewell Yellow Brick Road Tour, elle est un clin d’œil à son album mythique Goodbye Yellow Brick Road paru en 1973. Elton John a tenu a rassuré ses fans sur sa santé : oui il va bien. Aucune date n'a été annoncée en France pour le moment, il faudra probablement attendre 2020.

Slimane fait son retour sur la scène musicale

Moins de deux ans après la sortie de son premier album écoulé à 300.000 exemplaires, Slimane, le chanteur révélé dans The Voice publie Solune. Un deuxième disque de seize titres avec un retour éclectique entre morceaux presque rappés, chanson et pop. Slimane signe la majeure partie des textes. Plus audacieux, ce deuxième album gagne en relief, Slimane y livre un chant plus délicat et montre une palette plus large qu'on ne le croyait.



Solune, le nouvel album de Slimane sort le vendredi 26 janvier. Le chanteur part en tournée des Zéniths à partir du 1er mars. A Lille le 16 mars, au Printemps de Bourges le 5 avril, à Brest le 4 octobre ou encore à Marseille le 8 novembre.

Florent Pagny inaugure son "55 tour" au Casion de Paris

Florent Pagny s'est installé au Casino de Paris pour huit concerts, il défend Le présent d'abord, son dernier album paru en septembre et déjà écoulé à près de 200.000 exemplaires. Florent Pagny est sur les routes depuis plusieurs semaines avec ce 55 Tour. Lunettes de soleil et tenue en cuir noir, il livre une prestation épatante pendant près de 2 heures. Un décor uniquement composé d'écrans géants, on est immergé et rythmé par une setlist de rêve, il pioche dans son album Habana, paru en 2016.