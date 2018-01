publié le 29/01/2018 à 04:25

La chanson est terriblement infectieuse. Positive, rythmée, bling-bling dans ses paroles... That's What I Like de Bruno Mars n'est plus simplement un tube incontesté ou un clip vu plus d'un milliard de fois sur YouTube, c'est la chanson de l'année.





Le titre dans lequel Bruno Mars évoque son goût pour le sexe avec champagne et paillettes a remporté le Grammy de la Meilleure chanson de l'année, dans la nuit du dimanche au lundi 29 janvier 2018. Le tube, issu de son album 24K Magic sacré lui aussi Album de l'année, marque un retour du chanteur hawaïen de 32 ans à son style rétro et R&B. "Des bijoux en or qui brillent de tous feux / Du champagne à la fraise sur glaçons, tu as de la chance, c'est ce qui me plaît", chante-t-il dans cette chanson en forme d'invitation à l'amour.

Dans une récente interview, Bruno Mars expliquait avoir voulu créer une atmosphère de fête dans un monde en crise. "Je veux que les gens se sentent fabuleusement bien en écoutant cet album. Et si je veux que les gens se sentent fabuleusement bien, il faut que moi-même je me sente fabuleusement bien", déclarait-il au présentateur vedette américain Charlie Rose, avant que ce dernier ne perde son poste suite à des accusations de harcèlement sexuel.

C'est la première fois que Bruno Mars décroche cette récompense, pour laquelle il avait déjà été nommé à trois reprises. L'artiste était en concurrence dans cette catégorie avec le tube de l'été 2017 Despacito, 4:44 de JAY-Z , Issues de Julia Michaels et 1-800-273-8255 de Logic, Khalid et Alessia Cara.