Florilège non-exhaustif et en images de ces héritières de Hillary Clinton , ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui a déclaré après sa défaite face à Donald Trump : "Malgré tous les défis auxquels nous devons faire face, je reste persuadée que le futur est féminin".

"Je veux le dire à toutes les filles qui m'écoutent : un nouveau jour est à l'horizon", scandait Oprah Winfrey, papesse de la télévision américaine lors de son allocution aux Golden Globes , le 7 janvier dernier. Acclamée par la foule, la puissante Oprah Winfrey a alors ajouté : "Quand ce jour sera là, ce sera grâce à ces femmes magnifiques et ces hommes phénoménaux qui se battent pour devenir ces leaders qui nous mèneront vers un monde où personne n'aura à dire 'moi aussi'", a-t-elle proclamé en référence au mouvement #Metoo .

Nancy Pelosi : la démocrate et représentante des États-Unis (depuis 1987 !) en Californie portera du noir au discours du Congrès le 30 janvier 2018 et a récemment critiqué le groupe de travail composé de "cinq hommes blancs" travaillant sur l'immigration.

Danica Roem est la première femme trans élue aux États-Unis. Une pionnière qui ouvre le pas pour toute une nouvelle génération de femmes et de personnes issues de la communauté LGBTQ+

Kirsten Gillibrand, sénatrice pour l'État de New York, a été la cible d'un tweet sans pitié de Trump. Elle a déposé un projet de loi avec Jackie Speier pour réformer le système de plainte pour agression ou harcèlement sexuel par des élus du Congrès.

Elizabeth Warren a protesté contre la nomination de Jeff Sessions au poste de Procureur général. "Je ne resterai pas silencieuse" avait réagit Warren, largement soutenue sur les réseaux sociaux via le mouvement "Néanmoins elle persista".

Un an après la défaite de la candidate démocrate contre Donald Trump, on vous présente celles qui ont tiré leur épingle du jeu de la politique et qui s'imposent comme des voix importantes pour les droits des femmes.

