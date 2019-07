publié le 11/07/2019 à 13:05

La 35ème édition des Francofolies a ouvert ses portes à La Rochelle le 10 juillet 2019, notamment avec trois artistes qui sont sortis du lot : Mathieu Chedid, Angèle et Camélia Jordana.

Comme il l'avait annoncé dans Laissez-vous tenter fin janvier, Mathieu Chedid s'est lancé dans une tournée de "seul en scène". Avec sa guitare sèche, l'artiste a interprété quelques-uns de ses grands succès comme Mama Sam, Je dis M et Qui de nous deux mais aussi Grand Petit Con, une chanson extraite de son dernier album, du même nom.

L'artiste a fait oublier le temps aux spectateurs de son show solo jouissif, en jouant avec ses pédales et sa batterie à commandes. "Ça me rappelle mes débuts parce que j'ai commencé seul sur scène" a confié le chanteur aux mille talents au micro de RTL. M a créé la surprise avec un spectacle qui n’a rien d’acoustique et auquel il pense depuis longtemps. C'est formidable, rock, barré : il porte des perruques et une veste à col rétroéclairé et on peut même apercevoir une basse tomber du ciel.

M chantera le 20 juillet au Brive Festival et dans les Zéniths dès le mois d’octobre 2019.

> M - Grand Petit Con (Live) - Le Grand Studio RTL

Angèle : la révélation et coqueluche de la jeunesse

À 23 ans, Angèle a déjà écoulé 350.000 exemplaires de son premier album Brol sorti en octobre 2018 et récompensé d’une Victoire de la musique (album révélation). Sa tournée est un carton. Aux Francopholies, elle a débarqué en brassière orange et survêtement pour interpréter La Thune, La Vie de Murphy, Flou, ou encore Balance ton quoi. Beaucoup (beaucoup) de ses fans connaissaient ses chansons mot pour mot. Un seul petit bémol : côté scène, c’est moins bluffant, un poil monotone, assez froid même.

Quand on lui pose des questions sur la manière dont elle vit ce succès, la chanteuse belge rappelle que c'est "un métier qu'elle aime", qu'elle a "choisi" et qu'elle se sent "très chanceuse d'avoir la possibilité de l'exercer", tout en rappelant qu'être sous les projecteurs perpétuellement est parfois difficile à gérer. "Parfois c'est un peu déshumanisant, on attend d'un artiste qu'il soit constamment apte à faire son métier mais je reste un être humain" a-t-elle dit, au micro de RTL.

Angèle tournera dans dix autres festivals durant l'été 2019 et tournera dans les Zéniths dès le 6 novembre 2019 avant une date à Paris Bercy le 18 février.

> Angèle - Jalousie (Live) Le Grand Studio RTL Date : 11/07/2019

L'aggiornamento social et politique de Camélia Jordana

Elle aussi récompensée aux Victoires de la musique 2019 catégorie "album musique du monde" pour Lost paru en novembre, elle a présenté son album aux rythmes électro-arabisants aux Francofolies, mercredi.



Habillée tout en blanc comme ses quatre musiciens et choristes, la talentueuse chanteuse a pris le temps d’expliciter son projet au public. Elle n’a chanté que des titres de cet album où il est question de contrôle au faciès, des violences policières ou de la place des femmes. Pourquoi la chanteuse de 26 ans a-t-elle voulut croquer notre époque ? "Je suis descendante d'une famille de combattants, résistants", confie-t-elle au micro de RTL. Elle a aussi expliqué qu'elle sortira son quatrième album prochainement, qui sera différent sur la forme, mais pas sur le fond : "Je vais dire les mêmes choses mais de manière plus lisible, plus accessible. Je vais faire de la pop."



Elle sera aux Vieilles Charrues à Carhaix le 18 juillet et le 21 juillet au Lollapalooza à Paris.

> Camélia Jordana - Gangster (Clip officiel) Date : 11/07/2019