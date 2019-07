Le chanteur Sting, malade, annule deux nouvelles dates

publié le 10/07/2019 à 13:04

Ce mercredi 10 juillet, dans la matinée, le chanteur Sting a annoncé les annulations de deux nouvelles dates de concert. Il devait se présenter le jeudi 11 juillet à Stuttgart, puis le lendemain à Slavkov u Brna, en République Tchèque. La veille, il avait déjà annulé son concert à Munich qui devait se dérouler ce mercredi soir.

Sur son site puis via Twitter, il présente ses excuses à ses fans. De plus, les raisons de ces annulations sont expliquées, Sting "ne se sent toujours pas bien, ses médecins lui conseillent de ne pas faire de représentation." Rien de plus n'est indiqué au sujet de l'état de santé du chanteur.

Cela fait donc quatre concerts que le fondateur du groupe The Police annule. Le 8 juillet dernier, il avait déjà annoncé ne pas pouvoir jouer en Belgique.

Les autres dates sont toujours maintenues. Dès le lundi 15 juillet, Sting devrait jouer à Bonn, en Allemagne. Il passera également en France, à Lyon précisément, le 17 juillet.

Ticket refund information can be found at https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/yWcdKpMNGF — Sting (@OfficialSting) July 10, 2019