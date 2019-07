publié le 05/07/2019 à 18:00

À l'approche des vacances et en ce début de mois de juillet 2019, Le Grand Studio a accueilli des femmes artistes, exclusivement : Rose, Asa, Jeanne Cherhal, Les frangines Le Duo et Maé Defays.

Son vrai nom, c'est Bukola Elemide. La chanteuse à la fabuleuse voix douce est née à Paris mais elle doit une partie de sa formation musicale au saxophoniste britannique Peter King, dont elle a suivi les cours au Nigeria.



Asa est son nom de scène et celui-ci est déjà bien connu, notamment grâce à son premier album éponyme, sorti en 2006, dans lequel elle chante en anglais et en langue yoruba. Qui n'a jamais chanté ou dansé sur Mr Jailer ou Fire On The Mountain ? Après cet album, sacré disque de platine, la chanteuse de 36 ans a continué à enchanter nos oreilles.

Asa dans le Grand Studio RTL

Dans le Grand Studio RTL, Asa à interprété deux titres : Jailer, qui est probablement sa chanson la plus connue, et Good Thing, deuxième single qui provient de son quatrième album, Lucid, prévu pour l'automne 2019.

Ce nouvel album traite de l'amour, sous toutes ses couleurs : la blessure, la joie, le plaisir, la complicité... Vous pourrez l'écouter le 30 novembre à La Luciole à Alençon et le 16 décembre 2019 au Trianon, à Paris.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

On ne présente plus non plus la grande artiste Rose, qui s'appelle en réalité Keren Meloul. La chanteuse de 41 ans s'est également fait connaître en 2006, avec ses titres La Liste et Ciao Bella. En parallèle de sa carrière musicale, elle écrit des textes pour d'autres artistes (Louis Bertignac, Patricia Kaas, Tina Arena...), est engagée dans des associations et s'apprête à sortir son autobiographie.

C'est à l'occasion de la sortie de son cinquième album, Kérosène qu'elle est venue au Grand Studio RTL pour interpréter à merveille La Liste, et présenter son nouveau single, Larmes à Paillette.



Rose dans le Grand Studio RTL Crédit : RTL

Jeanne Cherhal est également venu interpréter Cinq ou Six Années et l'An 40, deux titres extraits de son dernier et sixième album, l'An 40, qui sortira le 20 septembre 2019. L'artiste a 40 ans, ce qui lui a inspiré des "mots-bilans". Pour celui-ci, elle a écrit une chanson par mois, en partant en "aquarium", une semaine par mois. Vous pourrez ensuite l'écouter aux Folies Bergère le 3 décembre 2019.

Jeanne Cherhal GSTOK

Les Frangines sont autrices, compositrices et interprètes. Nano et Jass (Jacinthe) font de la musique sous ce nom depuis 4 ans. En rose et bleu, elles sont venues faire une reprise de la chanson de Michel Berger Il jouait du Piano Debout, et Donnez-moi, premier single de leur premier album en indépendantes qui vient de sortir, le 21 juin 2019.

Les Frangines dans Le Grand Studio RTL

Pour terminer en beauté, l'incroyable Maë Defays. On la compare à Sade, ou encore Corinne Bailey-Rae. Elle est venue interpréter Next Time et Love is Stronger Than Pride pour la sortie de son premier album, Whispering, qui sortira en automne prochain. Elle sera présente au Biguine Jazz Festival, en Martinique, le 11 août 2019.

Maë Defays dans Le Grand Studio RTL