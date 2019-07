et Paola Guzzo

publié le 05/07/2019 à 12:47

Le nouveau nom dont il faut se souvenir, c'est Hubert Lenoir. Le jeune homme incarne le renouveau de la scène québécoise et cumule des dizaines de prix avec son premier album intitulé Darlène qui vient de paraître en France. C'est l'une des têtes d'affiche des Eurockéennes de Belfort, mais pas seulement puisqu'il sera présent à 9 festivals, en France, cet été, avant de terminer sa tournée le 20 novembre 2019, au Bataclan, à Paris.

L'album est d'une richesse folle et s'ouvre avec le triptyque musical Fille de personne II. Hubert Lenoir a 24 ans. Il a commencé à travailler sur ce projet au moment où sa compagne écrivait son premier roman. Il se sont rendu compte qu'ils racontaient la même chose : les rêves, les espoirs, les malaises de leur génération.

> HUBERT LENOIR - FILLE DE PERSONNE II

En résulte onze chansons dont plusieurs instrumentaux. Hubert Lenoir butine dans le glam-rock, la pop, la chanson, le jazz. On entend du piano, du saxophone, des chœurs débridés mais aucun sons synthétiques. Le jeune chanteur au look extravagant, qui n'hésite pas à se maquiller et à se travestir, estime que cet album est "un opéra post-moderne".

Véritable bête de scène, provocateur né, Hubert Lenoir signe un disque étonnant, à contre-courant, qui prouve que le Québec n'est pas qu'une terre de chanteurs à voix. Il s'appelle Hubert Lenoir, et son album Darlène. En tournée partout en France.

> Hubert Lenoir - Ton hôtel