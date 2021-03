Enzo Enzo fait son grand retour musical avec un "Eau-Calme"

publié le 11/03/2021 à 10:57

Onze ans après son album Têtue, la chanteuse publiera le 12 mars Eau-Calme, un nouvel album. L'artiste toujours aussi pétillante, les cheveux courts, toujours ce regard bleu-vert qui vous apaise. Enzo Enzo revient avec quatorze chansons, des inédits comme Notre amour, piqué à son complice de toujours Kent.

Enzo Enzo a aujourd'hui 61 ans. Elle a fait naître ses chansons sur scène avant de ressentir l'envie de les enregistrer, accompagnée notamment par son fils Eliott à la guitare. Les arrangements sont sobres, acoustiques, épurés. "J'ai fait beaucoup de choses et là c'était le moment où j'ai eu envie de me rassembler et dans une forme qui pouvait me permettre d'être dans une sobriété et une épure très nette parce qu'aussi l'époque sonore et sociale me donne envie d'une certaine douceur, d'une certaine sincérité", explique la chanteuse au micro de RTL.

"On avait envie de prendre de notre temps. C'est enregistré un peu comme un concert. Cette immédiateté, cette possibilité que ce soit imparfait, mais bien ressenti (...) le parti pris très cet album désigne ce désir profond chez moi, ce désir de douceur, ce désir d'intimité", poursuit Enzo Enzo. L'artiste a glissé quelques confidences dans son nouvel album, notamment sur son caractère volcanique dans le titre d'ouverture : Des jours avec, des jours sans.