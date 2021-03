Quand Elton John nous offrait sa version de "Yellow River"

publié le 10/03/2021 à 10:51

Parmi les nombreuses chansons anglaises qui, après adaptation, ont donné d’immenses succès en France, il y a Yellow River de John Christie, devenue L’Amérique pour Joe Dassin… Yellow River est sortie en 1970 et à cette époque-là en Angleterre, on trouvait dans les grandes surfaces des compilations pas chères du tout de reprises des succès du moment par de jeunes artistes qui galéraient un peu et qui prêtaient leurs voix : leurs noms n’apparaissaient nulle part sur le disque…



Ce qui est intéressant, c’est que dans le lot de ces interprètes anonymes qui arrondissaient leurs fins de mois, on a découvert qu’il y avait un certain Reg Dwight, devenu Elton John ! Elton John a ainsi enregistré anonymement une vingtaine de morceaux parmi lesquels In The Summertime, Lady d’Arbanville et Yellow River. Il fallait faire très proche de l’original sur ces compilations… Et c’est seulement 25 ans plus tard qu’Elton John a regroupé pour la première fois toutes ses reprises de l’époque sur un disque, jamais sorti en France d’ailleurs. On l’entend également chanter du Stevie Wonder, du McCartney, ou encore Nina Simone…