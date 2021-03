"Un homme et une femme" : la BO qui a contribué au succès international du film

publié le 09/03/2021 à 22:00

Dans une émission consacrée en grande partie aux Bandes Originales de films, Bonus Track revient sur l'une des plus célèbres, avec son fameux "Chabada bada", interprétée par Nicole Croisille et Pierre Barouh, pour le film de Claude Lelouch Un homme et une femme, primé palme d’or au festival de Cannes en 1966.

Claude Lelouch sait que la musique est très importante pour accompagner l’émotion d’un scénario. Pour son nouveau film Un homme et une femme, qui raconte l’histoire de deux veufs qui se rencontrent et tombent amoureux l’un de l’autre, il fait appel à Pierre Barouh, qui joue également dans le film, et lui demande de lui trouver des mélodies.

Pierre Barouh travaille alors avec le compositeur Francis Lai. Mais après plusieurs propositions, Claude Lelouch n'est pas convaincu. Juste avant qu’il ne reparte, ils lui font écouter un dernier morceau, aux sonorités un peu Bossa et avec le texte de Barouh, contenant les fameux "Chabada bada".



Immédiatement, Lelouch tombe sous le charme de cet air et c’est ensuite que Francis Lai aura l’idée d’y ajouter une voix féminine : celle de Nicole Croisille, qui apporte une touche légèrement jazzy. La chanson va faire le tour du monde et le film remportera la palme à Cannes, mais aussi les Oscars du meilleur film étranger et du meilleur scénario.