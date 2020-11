Véronique Sanson : qui était Bernard, dans sa chanson "Bernard's song" ?

publié le 25/11/2020 à 22:00

Lorsqu’elle écrit, en 1977, l’album Hollywood, dont est extrait la chanson Bernard's song, Véronique Sanson vit depuis 5 ans aux Etats-Unis. Elle a tout quitté, son pays, son public et son compagnon Michel Berger, pour rejoindre l’homme dont elle est tombée follement amoureuse, le musicien Stephen Stills, du groupe Crosby Stills Nash & Young. Mais cette période s'avère compliquée. L'homme, avec qui elle a eu un enfant, Christopher, né en 1973, se révèle violent et en proie aux addictions. Une relation toxique, marquée par les excès de violences, à laquelle Véronique Sanson finira par mettre un terme en 1979.

Deux ans avant sa rupture avec Stephen Stills, c'est pour son producteur, ami et confident, Bernard Saint Paul, qu'elle écrit cette chanson. Ils se sont rencontrés et ont commencé à travailler ensemble en 1976, pour l’album Vancouver. À l’époque, il l’avait quasiment enfermé au Château d’Hérouville, pour l’obliger à travailler sur ses chansons. Le début d’une longue amitié et collaboration, puisque Bernard Saint Paul produira 12 albums de la chanteuse, dont Hollywood.

L’enregistrement s’est déroulé à Los Angeles, entre février et avril 1977, dans le même studio que celui de Stevie Wonder. Bernard Saint Paul raconte que Véronique Sanson lui avait demandé de la laisser seule pour l’enregistrement, car elle avait une surprise pour lui. Quand il est revenu quelques heures plus tard, elle lui a fait écouter la chanson et lui a glissé dans l’oreille : "tu es content ? Je l’ai écrite pour toi !". On peut aussi voir entre les lignes de cette chanson des éléments autobiographiques d’une Véronique Sanson, loin des siens, en proie au doute et à la lassitude...