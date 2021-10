Comment des œufs brouillés ont donné une des chansons les connues au monde

On est un matin de 1965, Paul McCartney se réveille et file direct vers son piano. Cette nuit, il a rêvé une chanson, il s’en souvient encore mais ne veut sortir prendre le risque de l’oublier car la mélodie est canon. Tellement d’ailleurs que Paul McCartney a un problème. Il se dit : "C’est trop bien, inconsciemment j’ai dû plagier une chanson qui existe déjà".

Alors pendant un mois, il fait écouter sa musique à plein de gens pour en avoir le cœur net. Soulagement personne ne l’a jamais entendue. Il a la musique, maintenant il faut des paroles. Comme il a l’habitude de faire avec John Lennon quand ils composent, il pond un texte de travail sans queue ni tête.

Comme à ce moment, il est chez une copine dont la mère lui demande s’il veut des œufs brouillés, il appelle ça "Scrambled Eggs". Et les paroles ça donne en version française : "Les œufs brouillés [scrambled eggs] , mon amour j’aime tes jambes mais je préfère les œufs brouillés". Évidemment en entendant ça les autres Beatles éclatent de rire ça devient même une vanne entre eux, jusqu’à un voyage de Paul au Portugal.

Après des mois à galérer à trouver le texte définitif, il arrive à Lisbonne pour passer des vacances. Et là eurêka ! Les mots lui viennent. Il emprunte la guitare d’un pote et comme par magie Scrambled eggs devient Yesterday, l’un des plus grands tubes des Beatles, la chanson la plus reprise de l’histoire de la musique avec plus de 3000 versions. Dont la toute première : "Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs”. Comme quoi comme les omelettes, on ne fait pas un tube sans casser des œufs…

