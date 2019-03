publié le 01/03/2019 à 10:40

Superstar de la pop dans les années 80 et 90, Bryan Adams n'a jamais cessé de sortir des albums. Il remplissait encore le Zénith de Paris il y a deux ans. Et c'est avec Shine A Light, son nouvel album que le chanteur canadien revient à partir de vendredi 1er mars 2019.



Après ses tubes Summer Of 69, Heaven, Run To You ou ses ballades déchirantes comme Everything I Do, I Do It For You, Bryan Adams est de retour avec douze chansons. Une pop-rock autoroute très efficace, énergique et cette voix, l'une des plus identifiables de l'industrie musicale.

"Je prend soin de moi, je suis vegan, je fais de l'exercice pour rester sec et je bois pas. Je suis donc très ennuyeux à un dîner ou une fête mais c'est probablement une des raisons parmi lesquelles ma voix se tient bien", explique l'artiste au micro de RTL avant d'ajouter : "Ma voix fait que je suis là aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir eu cette voix."

À bientôt 60 ans, il signe l'un de ses meilleurs disques. Un album où il évoque l'importance de ses racines, son envie perpétuelle d'évasion et d'aller de l'avant. Des thématiques directement liées à son enfance."Ça fait 40 ans que je fais désormais de la musique, il y a eu des hauts, des bas, des turbulences, des bons moments, c'est juste la vie", confie le chanteur.



Shine A Light, le nouvel album du chanteur canadien Bryan Adams sort vendredi 1er mars 2019. Aucun concert n'est pour le moment programmé.

> Bryan Adams - "Shine A Light"