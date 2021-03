publié le 01/03/2021 à 22:00

En ce 1er jour de mars, Bonus Track consacre une émission spéciale aux artistes qui, par leurs noms où leurs succès, représentent ce 3ème mois de l'année. Parmi eux, une star incontournable de la chanson internationale : Bruno Mars. Depuis des années, l'artiste enchaîne les titres, comme Lazy Song, Uptown Funk ou encore 24K Magic. Une carrière sur scène qui a, en réalité, commencé tôt... Très très tôt.

Dès l’âge de 6 ans, celui qui ne s'appelle pas encore Bruno Mars multiplie déjà les petites scènes d’Honolulu, en réalisant des imitations d’Elvis Presley et de Michael Jackson. Des vidéos disponibles sur Internet. On y voit la future star, petit garçon, habillée et coiffée comme Elvis Presley, avec déjà, le charisme d'un grand. Remarqué par la presse locale, il se fait vite surnommer "Little Elvis".

Mais à 18 ans, "Little Elvis", de son vrai nom Peter Gene Hernandez, décide de quitter son île natale de Hawaï, pour Los Angeles, afin de tenter de se faire un nom dans la musique. Un choix qui s'avérera décisif, le succès lui collant dorénavant à la peau.

Un nouveau single attendu vendredi 5 mars

Et justement, en se rendant à Los Angeles, son premier défi fut de se trouver un nom de scène. À l'époque, il refusait qu'on le catalogue comme les chanteurs latinos à la mode dans la Pop américaine.

Il choisit alors le nom de Bruno Mars : 'Bruno', car c’est ainsi que le surnommait son père lorsqu’il était petit. Il trouvait qu’il ressemblait beaucoup au catcheur Bruno Sammartino. Et bien entendu, 'Mars', en référence à la planète.

Celui qui a assuré en 2016, avec Beyoncé et Coldplay, le show du Super Bowl, continue de faire danser les foules. Et les fans en redemandent. La semaine dernière, l'artiste a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie d’un tout nouveau projet, avec le chanteur et rappeur Anderson Paak. Ensemble, ils ont créé le groupe "Silk Sonic". Le premier titre de cette nouvelle collaboration est attendu le 5 mars prochain.