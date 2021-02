publié le 24/02/2021 à 14:15

À l'été 1986 sort, sur l'album 3, le titre Tes yeux noirs. Une chanson qui parle du désir de l’autre après une séparation. Comme lors du tube 3 nuits par semaine, Nicola Sirkis s'est inspiré de Marguerite Duras pour écrire cette chanson. Il racontera avoir pensé au visage de l'écrivaine, jeune, aux cheveux courts.

Pour accompagner le tube, le groupe souhaite réaliser un clip. Il fait appel à Serge Gainsbourg, qui vient, quelque temps plus tôt, de réaliser une vidéo pour un autre artiste, Renaud. Serge Gainsbourg accepte volontiers la proposition et tourne le film en trois jours et deux nuit en faisant notamment jouer la toute jeune Helena Noguerra.

Pour autant, les relations entre le groupe de rock français et Gainsbourg sont difficiles. D'ailleurs, le résultat sera loin des attentes d'Indochine. Le clip à même failli rester dans les cartons et ne jamais voir le jour. Pour Nicola Sirkis, il reste probablement "le plus mauvais clip du groupe".

Un succès, près de 40 ans plus tard

Malgré cela, la chanson sera l’un des tubes de l'été 1986, se classant en huitième position dans le Top 50. Le groupe se retrouve alors au sommet de sa carrière. L’album 3 s’arrache à plus de 800.000 exemplaires, leur tournée fait un carton, avec 4 Zéniths de Paris complets. Une période qui marquera pourtant le début d'un véritable chemin de croix pour le groupe…

En 2021, Indochine fête ses 40 ans. Des festivités déjà débutée le 12 février dernier, dans un "Concert très très privé", organisé par RTL2. Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean consacré, le 23 février, une grande partie de l'émission au groupe et à l'histoire de ses plus grands tubes.