publié le 25/02/2021 à 22:00

Avant d’être chanteur, Jean-Patrick Capdevielle était journaliste pour Salut les copains, Mademoiselle Age Tendre ou encore Actuel. Des années passées à Londres, avant d'emménager à Ibiza dans les années 1970. Là, l'artiste commence à composer et à peindre. Et c'est en 1979 qu'il sort son premier album, Les enfants des ténèbres et les anges de la rue. Un premier album dans lequel on trouve ce qui reste l'un de ses plus grands succès : Quand t’es dans le désert. Un tube écrit à toute vitesse…

Au micro de Bonus Track, Jean-Patrick Capdevielle raconte qu'il avait rassemblé 9 chansons sur cet album. "Mais l'une d’elles ressemblait énormément à un titre qui passait sur les ondes, je ne pouvais pas la garder, il fallait que j’en trouve une autre".

Il est alors en chemin pour aller enregistrer l’album en Angleterre, dans les Cornouailles. "J'ai composé le titre en à peine une heure. Pour les paroles, je les ai écrites dans l’avion qui m’emmenait en Angleterre", raconte Jean-Patrick Capdevielle.

Les paroles, elles, décrivent la situation d'une personne de l'âge du chanteur, dans la France de l'époque. Des vers qui parlent au public, et qui font référence à Raymond Barre, Premier ministre, et à Valéry Giscard d'Estaing.

Pas totalement séduit par cette chanson

Ce qui est plus étonnant, c'est que Jean-Patrick Capdevielle n'était pas totalement fan de ce titre. "Je trouvais qu’elle faisait un peu chansonnier par rapport au reste de ce que je produisais, explique-t-il. En Angleterre, je la mettais toujours de côté, je n’avais pas très envie de l’enregistrer".

Mais ses musiciens le poussent à l'enregistrer. Quand t'es dans le désert finira en Face B suite à l'insistance de la maison de disque. Et en radio, c'est un véritable succès. "Elle a finalement fait de l'ombre sur tout le reste" rigole Jean-Patrick Capdevielle. Un titre qui collera à jamais à la peau du chanteur.