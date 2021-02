Daft Punk : la série télévisée qui a inspiré le tube "Harder, Better, Faster, Stronger"

publié le 22/02/2021 à 22:00

La nouvelle a brisé le cœur de centaines de milliers de fans. Après presque 30 ans de carrière, le mythique groupe Daft Punk a annoncé, ce lundi 22 février, sa séparation dans une vidéo intitulée Epilogue, publiée sur YouTube. Pour l'occasion, Bonus Track consacre une grande partie de son émission au duo et à ses innombrables tubes, dont un, Harder, Better, Faster, Stronger, sorti en 2001...

Cette année-là, le célèbre duo aux casques de robot sort un deuxième album, Discovery. Un album hommage au disco des années 1970, dont le but est de faire danser la planète entière. Et le pari est réussi. L'album se classe dans de nombreux pays aux premières places des charts et obtient une nomination aux Grammy Award. Au cœur de cet album, un tube, Harder, Better, Faster, Stronger, inspiré pour les paroles de la série L’homme qui valait trois milliards, avec en boucle le sample de la chanson des années 1970 Cola Bottle Baby, de Edwin Birdsong.

Dans la première version du disque, était offerte une carte de membre "Daft Club", qui donnait accès, avec un code, à un site internet proposant des téléchargements gratuits de remakes et lives inédits. Pour le clip de l'album Discovery, le groupe avait fait appel au réalisateur de dessin animé Kazuhisha Takenouchi, afin de réaliser un film reprenant l'ensemble des chansons de l’album. Un manga dans l’univers d’Albator, qui raconte l’histoire d’un groupe de musiciens extra-terrestres, qui deviennent des stars sur Terre.