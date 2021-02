Eric Clapton : le tragique événement qui l'a poussé à écrire "Tears in Heaven"

Eric Clapton : le tragique évènement qui l'a poussé à écrire "Tears in heaven"

publié le 24/02/2021 à 22:00

Il y 28 ans, Eric Clapton remportait six Grammy Awards, dont celui du meilleur disque pour son album Unplugged. Un disque enregistré en public, au Bray Studios de Londres, pour l’émission MTV Unplugged, dans lequel le chanteur britannique reprend ses plus grandes chansons, en version acoustique. Parmi ces tubes, un marquera particulièrement le public : Tears in Heaven.

Cette chanson est écrite par Clapton suite à la mort de son fils, Connor, âgé de 4 ans, en 1991. L'enfant avait chuté depuis le balcon d'un immeuble. Une chute de 45 étages qui le tua sur le coup. Eric Clapton avait été l’un des premiers à arriver sur les lieux de l’accident. Il restera à jamais horriblement marqué par la perte de son fils. La chanson Tears in Heaven, 'larmes au paradis', avait été utilisée pour la Bande Originale du film Rush dont Eric Clapton composait la musique. Un film sorti juste avant l’enregistrement de l'album Unplugged.

L'album se vendra à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde. Un record pour un live. Clapton, pourtant, n’avait pas prévu d’éditer ce concert en album, mais s’est laissé convaincre par son producteur. Il ne croyait pas du tout que l’album allait marcher. Il avait d’ailleurs parié 100 livres avec son producteur qu’il n’en vendrait pas plus de 5.000 exemplaires. L’album eu un tel succès que même l’une des guitares acoustiques qu’il a utilisé pour le concert s’est vendue aux enchères à près de 800.000 dollars.