publié le 17/05/2021 à 21:36

Il est l'un des groupes de Pop les plus célèbres du monde. On ne compte plus les succès et le nombre de stades remplis par Coldplay. Comme nouveau coup de publicité, leur dernier tube Higher Power, a même été dévoilé en grandes pompes la semaine dernière, avec une exclusivité mondiale pour la Station Spatiale Internationale (ISS). Après un petit entretien avec Thomas Pesquet, ils ont laissé l’astronaute jouer pour la première fois leur nouveau titre depuis l’espace.

Bonus Track vous propose, dans un focus exceptionnel, de revenir sur les plus grands tubes de ce célèbre groupe britannique. Parmi eux, certainement le plus connu, Viva la Vida, sorti en mai 2008, sur l'album Viva la vida or Death and All His Friends. Un album marqué par un étrange lien avec un célèbre tableau évoquant Révolution française...

Après le succès de X&Y, le groupe enregistre un 4e album : Viva la vida or Death and All His Friends, qui sort donc en juin 2008. Et pour ce nouvel album, le groupe désire prendre un nouveau départ et fait appel au célèbre producteur Brian Eno, qui a travaillé avec des artistes comme David Bowie, U2, ou encore Talking Heads.

Une inspiration venue de tableaux

Pour le titre du célèbre tube Viva la vida, Chris Martin, le chanteur du groupe, s’est inspiré d’un tableau de l’artiste Mexicaine, Frida Kahlo, avec cette fameuse phrase "Viva la Vida", qui signifie "vive la vie" ou plus exactement "la vie vit".

Et pour les paroles, elles racontent la chute d’un roi et font référence à différentes révolutions. C’est pourquoi le tableau d’Eugene Delacroix, La liberté guidant le peuple, s’est très rapidement imposé pour illustrer l’album. Impossible de ne pas le reconnaitre...

Le disque va battre les records de vente en cette année 2008 avec près de 7 millions d’exemplaires vendus. La chanson Viva la vida sera aussi numéro 1 aux Etats-Unis. Cela faisait près de 10 ans qu’aucun groupe britannique n’avait atteint cette première place, depuis Wannabe des Spice Girls.

The COLDPLAY