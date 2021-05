Bob Marley : l'époque où la star jamaïcaine sortait avec... Miss Monde !

publié le 11/05/2021 à 22:00

Il y a pile 40 ans disparaissait une légende de la chanson : Bob Marley. Ce 11 mai 2021, Bonus Track se replonge en musique dans l'histoire de cet artiste incontournable, en compagnie d'Alain Gardinier, journaliste et écrivain, auteur du livre Bob Marley et la légende du reggae (aux Editions Grund). Une star Jamaïcaine, qui, au-delà de ses chansons d'amour, était également un véritable tombeur...

Bob Marley était un grand amoureux, et adorait la gente féminine. Au total, il a eu au moins 7 femmes, et a reconnu pas moins de 12 enfants. Parmi ses plus belles relations, impossible de ne pas évoquer celle avec Rita, avec qui il aura 5 enfants. Mais c'est en 1976 que Bob Marley rencontrera le grand amour...

Avec son charme et toute la poésie qu'il incarne, Bob Marley réussit à séduire une véritable reine de beauté, en la personne de Cindy Breakspeare, élue cette même année 1976 Miss Monde, à Londres. Ensemble, ils auront un enfant, Damien Marley, né en 1978. En hommage à cette belle union, Bob Marley écrira même deux titres, Turn Your Lights down Low et Three Little Birds...