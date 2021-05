Patrick Bruel : le célèbre café tunisien qui a inspiré son titre "Au café des délices"

publié le 20/05/2021 à 17:47

Ça y est ! Depuis mercredi 19 mai, les terrasses des cafés et restaurants sont de nouveau ouvertes et chacun peut profiter d'un verre ou d'un bon plat en compagnie de ses proches. Après ces longs mois de fermeture, et pour l'occasion, Bonus Track consacre un focus sur le thème des bars et bistrots.

Des tubes comme Les copains d'abord de Brassens, Mon bistrot préféré de Renaud, ou encore ce célèbre tube de Patrick Bruel, Au café des délices. C'est d'ailleurs en 1999 que Patrick Bruel sort ce titre qui deviendra l'un de ses plus grands succès. Écrite par Félix Gray, cette chanson parait sur le 5ème album de l'artiste, Juste avant.

Un café des délices, qui s'inspire justement d'un café qui existe bel et bien, un des cafés les plus célèbres de Tunis, le Sidi Chabaâne, situé à Sidi Bou Said, à une vingtaine de kilomètres de Tunis. Depuis sa terrasse, on peut admirer le golfe de Tunis. Et depuis la sortie de ce titre, une pancarte "Café des délices" est d'ailleurs affichée près du lieu devenu si célèbre…