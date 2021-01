Barry White : le jour ou l'artiste américain a changé de vie... en prison !

publié le 21/01/2021 à 22:00

Barry White, de son vrai nom Barrence Eugene Carter, est né le 12 septembre 1944 au Texas. Son père abandonne le foyer et Barry est élevé avec son petit frère, par sa mère, dans une banlieue de Los Angeles. À 14 ans, sa voix commence à muer et évoluer vers cette voix grave et profonde qui fera de lui une star. Mais à ce moment-là, l'adolescent est à mille lieues de tout ça.

À 17 ans, il préfère trainer avec les gangs de son quartier. Des fréquentations douteuses qui le conduiront tout droit… en prison ! Condamné à 4 mois fermes pour le vol de 300 pneus à un concessionnaire de Cadillac, c'est dans sa cellule que le futur artiste va avoir un déclic. Un jour, il entend à la radio la chanson d’Elvis Presley It’s now or never (c’est maintenant ou jamais). En écoutant ce titre, Barry White réalise alors la tournure que prend son existence. Il décide de tout changer. "C’est maintenant ou jamais" se dit-il. C'est là qu'il décide de consacrer sa vie à la musique.

Mais le jeune homme n’a pas réellement de formation musicale, il a juste appris à jouer du piano avec sa mère. Il commence alors par produire des musiciens. Il suit un trio féminin "Love unlimited", dont fait partie celle qui deviendra sa femme, Glodean James. Puis il tente sa chance en tant que chanteur, sous le nom de Gene West, en reprenant par exemple le tube d’Elvis Presley, In the Ghetto.

Mais ses débuts en tant que chanteur ne rencontrent pas tout de suite le succès. Et c'est finalement grâce au soutien du compositeur Gene Page et de son ami Larry Nunes que Barry White va persister dans sa carrière de chanteur. Un effort récompensé, qui l'entrainera, à partir de 1972, vers une irrésistible ascension vers les sommets des charts, avec son premier album, I’ve got so much to give...

