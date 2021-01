Vanessa Paradis : qui était "Joe", le célèbre chauffeur de taxi ?

publié le 19/01/2021 à 22:00

À quelques heures de l'investiture du nouveau président américain, Joe Biden, Bonus Track a voulu lui rendre hommage en racontant l'histoire d'un autre Joe... Joe le taxi ! C'est la chanson qui va révéler Vanessa Paradis. En 1987, quand sort Joe le taxi, la chanteuse n'a alors que 14 ans et ce tube va faire d’elle une énorme star. Mais cette histoire s'inspire d'un véritable chauffeur de taxi, ou plutôt une chauffeuse... Son nom : Maria Josée Leao Dos Santos.

D'origine portugaise, elle avait fui le régime de Salazar dans les années 70, pour s’installer en France, et a cumulé les petits boulots, avant de se lancer comme taxi. Figure des nuits parisiennes et du milieu lesbien de la capitale, la jeune femme au look garçonne faisait le taxi principalement pour le showbiz, en travaillant avec les discothèques chics du 8e arrondissement.

Un soir, s’installe à l’arrière de son taxi le parolier Etienne Roda Gil. Tous deux se mettent à discuter le temps de la course, sur un fond de musique portugaise et de rumba. Roda Gil est fasciné par cette femme, sa gouaille, son histoire... Il lui demande s’il peut en faire une chanson. Elle accepte volontiers. C’est comme ça que va naitre Joe le Taxi. Dans les paroles, Etienne Roda-Gil fait de Joe un homme et change la couleur de son taxi, son Opel Ascona blanche devient un taxi jaune, rappelant les taxis new-yorkais.

Un tube joué plus de 400 fois par semaine en radio

Roda Gil propose ensuite la chanson à Vanessa Paradis, toute jeune artiste, qui n’a signé qu’un seul disque, La magie des surprises parties, écrite par les Forbans. Ce sera le premier titre de son album M&J (pour Marilyn et John) qui lancera sa carrière. La chanson passe plus de 400 fois par semaine à la radio et se vend à 30.000 exemplaires par jour. Le succès dépasse les frontières en se classant numéro 1 un peu partout en Europe…

On voit Vanessa Paradis sur toutes les couvertures de magazine. Elle est invitée dans toutes les émissions au point de déclencher parfois des animosités à son égard. Quant à l'héroïne de la chanson, Maria Josée Leao Dos Santos, elle est décédée en 2019, sans jamais avoir malheureusement revu Étienne Roda-Gil ou même rencontré un jour Vanessa Paradis...

Au sommaire de l'émission :

Histoire des chansons :

Joe le taxi, Vanessa Paradis

Requiem pour un con, Serge Gainsbourg

Focus :

Muse



Journal de la musique



Invité :

Yvan Cassar : Qu’est-ce que le "mur du son" de Phil Spector ?