Daft Punk : d'où vient le nom du duo aux casques de robot ?

publié le 20/01/2021 à 22:00

Le 20 janvier 1997, il y a 24 ans, sortait le disque Homework, premier album des Daft Punk, le duo électro qui allait révolutionner la musique électronique et être les fers-de-lance de ce qu’on appellera la "French Touch". Bonus Track revient sur la naissance de ce duo, et sur ce nom, découvert alors que les deux compères se trouvaient dans la difficulté.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, les deux membres de Daft Punk, se rencontrent sur les bancs du Lycée Carnot, à Paris, dans le 17e arrondissement. Ils n’ont alors qu'une douzaine d'années. Tous deux partagent leurs goûts pour la musique et le cinéma. Thomas Bangalter a baigné dans la musique depuis toujours. Son père, producteur, a signé les tubes de La Compagnie Créole.

Un peu plus tard, en 1992, les deux jeunes ont 18 ans et créent un premier groupe rock, "Darlin’". Deux concerts et un EP plus tard, c’est le flop total. Un critique anglais qualifie même leur musique de "Daft Punky Trash", traduit "punk idiot". C'est alors que, non sans humour, le duo s'en inspire pour le nom de leur nouveau groupe, électro cette fois-ci : Daft Punk. Ils délaissent leurs guitares pour des consoles et se mettent à produire de la musique dans le but de copier la house de Chicago et la techno de Detroit.

Dès le départ, ils enchainent les raves party et les soirées. Et c'est lors de l’une d’elles, organisée sur le toit de Beaubourg, à Paris, qu'ils sont repérés par une première maison de disque. C’est le début de l’aventure Daft Punk qui se concrétisera par un premier disque, sorti donc en 1997, Homework.

Au sommaire de l'émission :

Histoire des chansons :

Champagne, Jacques Higelin

Je voudrais la connaitre, Patricia Kaas

Focus :Daft Punk

Journal de la musique

Invité :

Ludovic Navarre, alias Saint Germain : les 20 ans de son album Tourist