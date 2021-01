"Blue Monday" : le top 10 des chansons à écouter pour éviter la déprime

publié le 18/01/2021 à 15:30

Pour lutter contre la morosité et la déprime en ce "blue monday" 2021, d'autant plus en cette période difficile de pandémie, Bonus Track a la solution ! L'émission vous propose ce lundi 18 janvier le top 10 des chansons qui rendent le plus heureux. Et selon les résultats d'une étude scientifique !

Le Dr Jacob Jolij, chercheur en neurosciences néerlandais, a mis au point une formule pour évaluer la capacité d’une chanson à nous donner le sourire. Plusieurs critères rentrent dans l’équation : le tempo (autour de 140 à 150 battements par minute), le contenu positif des paroles et enfin l’utilisation d’une tonalité majeure. Voici son résultat :



Tout en haut du classement, on trouve Don’t Stop Me Now, de Queen. Cette chanson écrite par Freddie Mercury a été enregistrée en France, en août 1978, dans les studios Super Bear, à Berre-les-Alpes. C’est aussi l’une des chansons préférées des fans de Queen, avec sa mélodie entrainante et les chœurs qui répètent "Don’t stop me, don’t stop me"...

"Eye of the Tiger", "I will survive", mais aussi "Good Vibrations"...

En 2ème position des chansons à écouter pour lutter contre la déprime, arrive Dancing Queen, d'Abba. Hymne disco, cette chanson reste encore aujourd'hui l'un des tubes les plus emblématiques du groupe suédois. À l'époque de sa sortie, en juin 1976, le groupe est au plus haut de sa popularité, 2 ans après sa victoire à l’Eurovision avec la chanson Waterloo. Dancing Queen se classera d'ailleurs, un peu partout dans le monde, numéro 1 des ventes.

Pour compléter le podium, Good Vibrations, des Beach Boys. Il a fallu 6 mois de travail pour arriver à réaliser ce que Bryan Wilson, le bassiste du groupe, appellera une "petite symphonie de poche". Dans ce top 10, on retrouve aussi Uptown Girl de Billy Joel (4ème), Eye of the Tiger du groupe Survivor (5ème), ou encore I'm A Believer, du groupe The Monkeys, en 6ème position. Ce groupe fut créé de toutes pièces pour lancer la série télé The Monkeys, et le succès sera total. On parlera même d’une "Monkeemania", entrant en concurrence avec la "Beatlemania"...

Pour compléter le classement de ces 10 tubes anti-déprime, Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper (7ème), Livin’ On A Prayer de Jon Bon Jovi (8ème), I Will Survive de Gloria Gaynor (9ème) et finalement Walking On Sunshine du groupe Katrina & The Waves (10ème) ont été retenus par les scientifiques. Plus récemment, sur la dernière décennie, des chansons telles qu'Happy de Pharell Williams, ou encore Can't Stop The Feeling, signée Justine Timberlake, auraient pu avoir leurs places dans ce classement.