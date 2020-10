Amir et Kendji Girac présentent leurs nouveaux albums sur RTL

publié le 21/10/2020 à 09:43

Ils étaient dans la même saison de The Voice en 2014 : les populaires Amir et Kendji Girac sont de retour. Ils dévoilent tous les deux leurs nouveaux albums.

Kendji Girac vient de sortir Mi Vida, son quatrième album. Il revient avec onze morceaux millimétrés, le disque est plus organique que le précédent, tant mieux. Le chanteur a embauché Slimane, Vitaa, Gims et Dadju pour lui écrire des titres toujours dans la veine gypsy-pop. Et surtout, il a rappelé Vianney qui lui offre la plus jolie chanson de l'album : Evidemment. Après l'amitié et la fête, Kendji Girac voulait chanter un peu plus l'amour. La Magicienne est l'une des réussites de Mi Vida déjà numéro 1 des ventes avec 36.000 ventes.

"J'avais l'impression de ne pas parler assez d'amour, alors qu'au fond de moi j'ai toujours été un grand sentimental. Et là sur ce quatrième album, je me suis fait plaisir. Je me suis dit que je veux un truc festif tout en parlant d'amour", explique l'artiste au micro de RTL.

> Kendji Girac - Dernier métro (en duo avec Gims) (Clip officiel)

"Maintenant je deviens un grand garçon, j'ai 24 ans, il faut que je construise ma vie solo. Après j'ai toujours mon repère, j'ai toujours ma famille qui sera là. J'habite encore avec mes eux, j'ai encore ma chambre à la maison, mais je pars plus souvent qu'avant", poursuit-il. Kendji Girac s'offre aussi un duo avec Gims. La boucle est bouclée, puisque c'est en reprenant Bella qu'il avait accédé à The Voice.

Amir offre un album touchant

Dans les bacs aussi Ressources, le troisième album d'Amir. Un disque copieux avec 19 chansons et moins lisse que les précédents. Amir plus nuancé, plus touchant aussi. "Je pense que musicalement et aussi dans les sujets que j'aborde, j'ai plus cherché dans mon enfance, mon adolescence. J'ai pu essayer d'amener plus d'Amir que les gens ont pu découvrir jusque-là, pour enrichir le propos, pour sentir que je me renouvelle", explique Amir au micro de RTL.

"C'est possible que quelque chose se soit décontracté en moi. Ça doit être lié à la relation avec le public qui m'effrayait au début et à laquelle je m'accrochais avec les ongles quand elle venait d'arriver parce que j'avais peur du temporaire et de l'éphémère et je voulais tellement devenir cet artiste que j'ai rêvé d'être aujourd'hui", poursuit-il. Il reconnaît aussi avoir réussi à "se mettre à nu" pour la première fois dans sa musique. "La musique existe pour rassembler", résume-t-il encore.

> Indila Carrousel feat. Amir (Clip Video)

"J'ai largué mon égo", chante Amir. D'ailleurs, le jeune papa fend enfin l'armure pour mieux se raconter. Les drames de la vie, le besoin de faire la fête, sa compagne, ses fêlures, Amir en version originale, plus authentique à écouter dans son album Ressources, avec un coup de cœur pour ce qui va devenir un tube Carrousel en duo avec Indila.