publié le 16/10/2020 à 18:10

Cette semaine le Grand Studio RTL offre sa scène à deux artistes : Dany Brillant et Amir. Le premier vient de sortir ce 16 octobre son douzième album studio baptisé La Bohème, en hommage à Charles Aznavour dont il reprend certaines des chansons. Le chanteur devrait partir en tournée l'an prochain et il sera l'un des invités du concert Formidable Aznavour le 30 mai 2021 au Dôme de Marseille, en compagnie d'Enrico Macias, Lynda Lemay ou Michelle Torr, au profit de la Fondation Aznavour.

Pour le Grand Studio, Dany Brillant nous interprète des grands classiques du répertoire de Charles Aznavour : Je m'voyais déjà, La Mama et enfin La Bohême qu'il a totalement réinterprétée pour en faire une version bien plus "salsa".

Amir, lui, vient de dévoiler son troisième album, Ressources, ce 16 octobre. Il commencera sa tournée en février 2021. Celui qui est devenu célèbre avec ses participations aux télé-crochets Kokhav Nolad en Israël et The Voice en France, puis sa très belle 6e place à l'Eurovision 2016, interprète Let's Hurt Tonight, La Fête et On verra.