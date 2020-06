Avec "Habibi" et "La Fête", Kendji Girac et Amir font leur retour musical

publié le 12/06/2020 à 09:49

Deux ans après Amigo, Kendji Girac, bientôt 24 ans, finalise son quatrième disque attendu en octobre. Star de la gipsy pop, il a vendu 4 millions de disques en 6 ans à peine. Kendji Girac va surprendre avec sa nouvelle chanson teintée d’Orient et intitulée Habibi.

"C'est l'histoire de cette jeune fille que j'aime beaucoup et ça ne marche pas trop bien dans les couples, il y a des hauts et des bas et je lui écris tout mon amour pour que je puisse la faire revenir et lui rappeler que j'adorais quand elle m'appelait Habibi (mon chéri, ndlr). Parler d'amour dans une autre langue c'est romantique", confie le chanteur bergeracois sur RTL, qui annonce également un duo avec Gims sur son nouvel album.

Deux ans et demi après le carton d’Addictions, Amir s’est offert un break ressourçant durant lequel il est devenu papa. Son troisième album arrivera à l’automne. Amir présente pour RTL son premier extrait. Un hymne au lâcher prise bienvenu en ces temps troublés, ca s’appelle La fête.



La chanson est née d'une volonté de partager ce qu'il vit en concert, "une cohésion libératrice profondément positive, décomplexée de sourire, chanter, bouger, faire la fête. (...) J’adore être celui qui encourage les gens à lâcher prise."