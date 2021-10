The Beatles : Paul McCartney met la séparation du groupe sur le dos de John Lennon

Paul McCartney n'a pas été le fossoyeur des Beatles. Et il veut que cela se sache. Le chanteur a livré sa version des faits, plus de 50 ans après la dissolution du groupe mythique, lors d'une interview auprès de nos confrères de la BBC. Si l'intégralité de l'entretien ne sera diffusée que le 23 octobre prochain, le journal The Guardian dispose déjà de savoureux extraits.

Paul McCartney explique que ce n'est pas lui qui a causé la séparation des Beatles, mais bien l'autre grand personnage du quatuor : John Lennon. "Je ne suis pas à l'origine de la séparation, c'était notre Johnny, a-t-il dévoilé au micro de la BBC. C'était mon groupe, mon travail, ma vie. Je voulais continuer", insiste celui qui fêtera ses 80 ans l'été prochain.

"John voulait une nouvelle vie auprès de Yoko [Ono]. Il a toujours voulu s'extraire de notre monde et de la société. Il a été élevé par sa tante Mimi qui a toujours été très sévère. Il était en constante recherche de liberté", argumentait Paul McCartney.

Pour beaucoup, McCartney par ses réponses à la presse et sa manie de demander à des avocats de régler les différends du groupe aurait été le responsable de ce grand divorce musical. "Arrêtez-vous. Je ne suis pas responsable de cette séparation. Oh non, non, non, non, dit-il au micro de la BBC. John est entré dans la pièce un jour et il a dit : 'Je quitte les Beatles'. Là vous avez le responsable de la fin du groupe !"

Pas la faute de Yoko Ono

S'il n'a pas pris la décision, c'est peut bien lui qui l'a fait connaître. La faute à une insupportable hypocrisie selon lui. Paul McCartney n'aurait pas apprécié de devoir faire semblant d'être toujours dans un groupe uni. Il aurait alors révélé la supercherie au public. Cette séparation, initiée par John Lennon, devait en effet rester secrète pendant quelques mois, le temps que Allen Klein, le nouveau manager du groupe, scelle quelques juteux contrats.

McCartney n'incrimine pas, comme beaucoup l'on fait, Yoko Ono dans cette décision de séparation. Pour le chanteur, elle n'est pas responsable de la fin des Beatles. "Ils formaient un très beau couple. Il y avait beaucoup de force dans cette histoire", dit-il.

McCartney explique aussi que s'il a attaqué en justice les autres membres du groupe c'était pour défendre l'héritage des Beatles contre les idées d'Allen Klein qui avait convaincu les autres membres. "Ils m'ont remercié des années après", conclut Paul McCartney.