À 85 ans, Yoko Ono va sortir un album pour la paix

et AFP

publié le 25/07/2018 à 15:32

Yoko Ono prépare un nouvel album. La veuve du chanteur John Lennon a indiqué la sortie, le 19 octobre 2018, d'un disque intitulé Warzone. Celui-ci est produit par son fils, Sean Ono Lennon, et revisitera des chansons rédigées par la chanteuse. Parmi les titres, le tube Imagine, sorti en 1971 et interprété par son mari, l'ancien Beatles (écoulé à 65.800 exemplaires en France).



Un album très symbolique pour l'artiste qui vit à New York, puisqu'il est censé être pour la paix. "Le monde est tellement chaotique. Tout est très difficile pour tout le monde (...) Nous vivons dans une zone de guerre", déclare-t-elle dans un communiqué.

Avec cette annonce, elle a publié une nouvelle version du titre donnant son nom à l'album, Warzone qui figurait déjà dans New York Rock, une comédie musicale racontant sa vie et celle de John Lennon.