Yoko Ono : détestée par l'Angleterre, adulée par John Lennon

publié le 04/04/2020 à 14:31

Yoko Ono est née avant-guerre dans l'ancienne cité impériale de Kamakuro, au Japon. Elle grandit dans ce qui ressemble à un palais entouré d'arbres centenaires et de jardins raffinés. Son père Eisuko descend d'une longue lignée de samouraïs et sa mère, Isoko, appartient à l'une des plus riches familles de l'archipel.



De ses premières années d'enfance, Yoko se souviendra donc du manque d'affection. Mais aussi des bombes qui s'abattaient sur le pays, de la famine. Et surtout peut-être d'avoir été contrainte de mendier pour pouvoir manger à sa faim...



Le destin de Yoko Ono est alors incertain. Il y a des chance qu'elle devienne professeur à moins que la musique ne la rattrape. Elle a appris le piano à 4 ans et elle s'est vite amusée, sur des carnets, à jouer avec le solfège. En traduisant par exemple les sons d'oiseaux en notes de musique. Elle se verrait bien compositrice mais son père s'y oppose... Tout au plus s'il l'encourage à devenir une chanteuse traditionnelle comme le sont parfois les files de bonne famille... Mais le voyage en Amérique va bousculer toutes ces prévisions...



La veuve de John Lennon, gardienne de sa mémoire, donnera beaucoup d'interviews mais livrera bien peu de secrets. Un mystère derrière des lunettes noires qui n'ont jamais été faites pour la cacher, dit-elle, mais pour la protéger...



L'invité "Confidentiel"

Eric Dahan, journaliste.