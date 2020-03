publié le 31/03/2020 à 15:45

Pierre Bénichou est décédé à 82 ans, a-t-on appris chez RTL, avec tristesse, ce 31 mars. Journaliste politique pilier de L'Obs, il était aussi un sociétaire actif des Grosses Têtes avec Philippe Bouvard d'abord puis Laurent Ruquier.

Pierre Bénichou avait participé le 16 mars 2020 aux Grosses Têtes, par téléphone. Pour ce début de confinement, il expliquait : "Le tango est conseillé (...) On peut faire 2-3 tangos par heure, mais pas plus. Je crois que le téléphone ne marche pas, je ne vous entends pas, téléphone de m**de !". Pierre Bénichou racontait ensuite qu'il regardait la télévision, mais précisait que : "Des chiffres et des lettres, c'est une émission de vieux".

Parmi les autres séquences inoubliables de ses participations aux Grosses Têtes, Pierre Bénichou a réinterprété Luis Mariano, mais a aussi raconté à sa manière l'affaire François de Rugy ou expliqué pourquoi il détestait les accents. Des séquences rythmées par les fous rires de Laurent Ruquier et de son équipe, tout comme ceux du public de l'émission.