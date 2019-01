Pierre Benichou présente enfin la valise RTL

publié le 31/01/2019 à 18:21

Aujourd'hui,jeudi 31 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête journaliste d’investigation au point de venir jusqu’ici : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête qui ne fait pas de sport mais qui est encore au gymnase tous les soirs jusqu’à dimanche : François Rollin.

Une Grosse Tête qui serait capable d’appeler son fils Renaud, juste pour l’emmerder : Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête qui ne se pose pas de question quand il s’agit d’y répondre : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui a fait 10 fois le tour du monde, rien qu’avec le petit dernier sur la route : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui me regarde parfois avec le même air de rapproche que si j’étais son radio-réveil : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du jeudi 31 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

