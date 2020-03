"Les Grosses Têtes" : Pierre Bénichou est décédé

publié le 31/03/2020 à 14:02

Pierre Bénichou, journaliste et membre régulier des Grosses Têtes est décédé à 82 ans, a appris avec une immense tristesse RTL, ce 31 mars 2020. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et nous nous souvenons avec émotion de la bonne humeur communicative de Pierre Bénichou, ses fous rires et ses chansons improvisées dans Les Grosses Têtes.

Né le 1er mars 1938 à Oran, Pierre Bénichou démarre sa carrière dans le journalisme en 1959 à Paris Jour. Il devient ensuite grand reporter à Jours de France. Pendant l'automne 1968, il devient le rédacteur en chef adjoint du Nouvel Observateur, devenu L'Obs, avant de devenir le rédacteur en chef 10 ans plus tard. Parmi ses papiers les plus connus, un portrait de François Mitterand. Il a été un journalistique politique piller du magazine.

Pierre Bénichou se lance aussi dans radio. Il démarre ses aventures avec Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes sur RTL avant de réintégrer l'émission avec Laurent Ruquier. Ils avaient collaboré ensemble dans On va s'gêner (2000-2014). Piller des Grosses Têtes, Pierre Bénichou aimait à rappeler ses différents surnoms : "Beau Pedro Roi du Tango" et "Bob du Grand Huit". Le sociétaire des Grosses Têtes était également un habitué des nuits parisiennes dont il côtoyait les grands noms chez Castel.

> La bonne humeur de Pierre Benichou Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Date : 11/09/2019

Pierre Bénichou est aussi intervenu de nombreuses années dans le fauteuil rouge de Michel Drucker en tant que chroniqueur, formant un trio avec Miller et Geluck.

Très triste d’apprendre la disparition de Pierre Benichou. Toute la direction du groupe @M6 et la grande famille de @RTLFrance présentent leurs plus sincères condoléances à ses proches. Merci Pierre de nous avoir tant fait rire avec Les @GrossesTêtesRTL. — Régis Ravanas (@rravanas) March 31, 2020