VIDÉO - Pierre Benichou prêt pour Dortmund - PSG

publié le 18/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 18 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui est désormais l’héritier du trône des vérandas et des pergolas : Franck Ferrand. Une Grosse Tête dont le nom de famille nous rappelle qu’elle sera toujours notre élue : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qu’on a souvent vu à ses débuts dénudée dans des films et qu’on retrouve aujourd’hui habillée à la Radio : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête qui aurait pu demander à Benjamin Griveaux de préfacer son dernier livre « En couple avec moi-même » : Marcela Iacub. Une Grosse Tête qui savait qu’une sardine pouvait bloquer le port de Marseille mais pas qu’un gros oiseau pouvait bloquer les portes de paris : Titoff et enfin une Grosse Tête dont on ne risque pas d’avoir des vidéos coquines sur Internet, vu qu’il se filme toujours avec sa vieille camera Super8 et qu’il n’arrive pas à envoyer la bobine par SMS : Pierre Benichou.

