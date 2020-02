VIDÉO - Yoann Riou veut la place de Laurent Ruquier

publié le 24/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du lundi 24 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête pour qui le Salon de l’Agriculture est aussi le Salon du Mariage : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui est interdit au Salon de l’Agriculture pour cause de concurrence déloyale : Bernard Mabille. Une Grosse Tête qui anime l’émission : « L’amour est dans le prêt Immobilier » : Stéphane Plaza. Une Grosse Tête qui vaut mieux que les Oscars et les Césars réunis puisque c’est notre Gérard : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête dont on enlève la camisole juste avant de le lâcher dans le grand studio : Yoann Riou et enfin une Grosse Tête en alerte rouge quelque soit la météo : Jean-Jacques Peroni.

