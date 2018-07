publié le 27/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête avec un nom d’hôpital et un prénom qui mène au cimetière.

…Péri Cochin



Une Grosse Tête qu’on n’a pas besoin de faire chanter pour qu’il le fasse.

…Christophe Beaugrand

Une Grosse Tête qui ne comprend pas pourquoi c’est le PSG qui dépense et l’OM qui gagne.

…Florian Gazan

Une Grosse Tête dont le cœur est Breton et le foie aussi.

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête dont on a enfin compris la mauvaise humeur : quand il vient aux Grosses Têtes, il loupe REX, Slam et les Chiffres et les Lettres.

…Pierre Bénichou



Une Grosse Tête au théâtre des Nouveautés tous les soirs et à la réunion des anciens l’après-midi.

…Gérard Jugnot

