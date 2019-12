VIDÉO - Miss France 2020 : Miss Bourgogne évite une chute de justesse

publié le 15/12/2019 à 00:13

C'est une "tradition" des cérémonies Miss France : les chutes des candidates. Pour cette compétition 2020, Miss Bourgogne a évité de justesse l'accident lors de sa prestation dans le tableau consacré à l'Afrique sur la musique Spirit de Beyoncé.

Habillée d'une robe de tissu wax, Sophie Diry a légèrement glissé, mais a réussi à garder l'équilibre et le sourire devant les caméras. La jeune femme a poursuivi sa prestation, avec les quatre autres Miss Guadeloupe, Tahiti, Côte d'Azur et Provence, en lice pour la couronne. Le public connaîtra le nom de celle la Miss France 2020 qui succèdera à Vaimalama Chaves. La jeune femme a d'ailleurs ému les internautes lors de son discours d'encouragement pour les Miss et son interprétation de Jardin d'Hiver d'Henri Salvador.

Cette "presque" chute a été repérée par les internautes, qui ont salué l'équilibre de Miss Bourgogne et sa capacité à continuer le tableau sans montrer qu'elle avait été déstabilisée.

Grosse gestion de Miss Bourgogne 👌 #MissFrance pic.twitter.com/3xJWKxvJYe — Vanina Leca (@leca_vanina) December 14, 2019 u