publié le 14/12/2019 à 22:40

Miss France est-il un concours sexiste ou la promotion de la liberté des femmes ? Alors que la cérémonie 2020 se déroule à Marseille, la question continue de faire débat.

Alors que la cérémonie ne démarre, une dizaine de manifestantes se sont postées devant l'entrée du Dôme de Marseille avec des pancartes avec des slogans tels : "Stop aux femmes objet", "On veut une Miss Taille 42", rapporte nos confrères du Parisien.

Pour Denis Brogniart, membre du jury : "On leur demande de danser, de défiler en maillot de bain, on leur demande de s'exprimer sur elles mêmes et sur un thème d'actualité... Ça fait beaucoup pour la même personne", démarre-t-il au micro de RTL. "Donc, je pense que c'est un tout et c'est pour ça aussi que je pense que ceux qui sont contre ce concours se trompent, car aujourd'hui, ce n'est pas seulement un concours de plastique. On n'est pas là uniquement sur les mensurations, sinon il n'y aurait pas besoin de les faire défiler et on ferait cela sur photo", poursuit-il.

"Donc Miss France, c'est une alchimie très particulière : la confiance et l'aisance globale l'aisance physique, intellectuelle, émotionnelle, c'est ce qui fait la différence je crois dans un concours comme ça", conclut Denis Brogniart.