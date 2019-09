Beyoncé, Adele et Chris Martin réunis pour un titre du groupe OneRepublic

publié le 30/09/2019 à 18:47

Voilà une union qui va faire du bruit dans le petit monde de la musique. Le chanteur du groupe américain OneRepublic, Ryan Tedder, a annoncé lors d'une interview pour la radio Z100 New York en marge du festival Global Citizen qu'il travaillait sur le nouvel album du groupe. Un album dont il révélera les chansons au compte-goutte mais qui contiendra un tube incontournable avec les plus grands noms de l'industrie du disque : Adele, Beyoncé et Chris Martin.

"On a une chanson avec Adele et Beyoncé et Chris Martin au piano, mais je ne veux pas en dire plus pour l'instant", a déclaré Ryan Tedder en ménageant son effet. Outre le rôle de pianiste du chanteuse de Coldplay, on ne connaît rien de plus de cette chanson et de l'implication des deux divas.

Ce nouvel album de OneRepublic (à qui l'on doit le tube Counting Stars par exemple)est baptisé Human et il sortira en novembre prochain. Ryan Tedder connaît bien ces artistes puisqu'il a travaillé avec Beyoncé pour des reprises d'Apologize et Marchin On et il a travaillé avec la chanteuse britannique Adele sur son album culte 21.