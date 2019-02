publié le 04/02/2019 à 09:00

Déjà 14 ans que les agriculteurs de L'amour est dans le pré nous font passer par toutes les émotions. L'émission recense désormais 74 couples, 19 mariages et 52 bébés. Espérons que Charles-Henri, un agriculteur de 36 ans trouve lui aussi son bonheur.



Originaire de la région des Hauts-de-France, il élève une petite fille de 4 ans et demi, un jour par semaine et un week-end sur deux. S'il s'épanouit pleinement dans son rôle de père, le manque de compagnie amoureuse est un poids : "C'est la solitude qui pèse, partager les bons moments, les moments simples", confie l'éleveur plein d'émotion à la présentatrice Karine Le Marchand.

L'agriculteur aime les femmes indépendantes : "Je ne veux pas quelqu'un qui veut toujours être à deux, il faut qu'on soit heureux lorsque l'on se retrouve", détaille-t-il avant d'ajouter "il ne faut pas s'emprisonner".

Karine Le Marchand sera un soutien particulier pour Charles-Henri mais aussi pour les autres candidats. L'émission ne changera pas des éditions précédentes car, pour celle qui est devenue l'image du programme, il faut rester simple. "On a fait une étude pour savoir ce que les téléspectateurs aimaient dans L'amour est dans le pré et ce n'est pas les innovations. Pour eux, un agriculteur, c'est les vaches et c'est surtout l'amour", a-t-elle confié au micro de RTL.



Rendez-vous à 21h ce lundi 4 février 2019 sur M6 pour les derniers portraits de L'amour est dans le pré.

> Karine Le Marchand évoque la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré" Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc | Durée : 04:54 | Date : 28/01/2019