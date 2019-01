publié le 23/01/2019 à 19:10

On connaît enfin les visages des nouveaux candidats de L'amour est dans le pré. La quatorzième saison de l'émission de M6 débutera le lundi 28 janvier 2019. Dans cette première émission, les téléspectateurs découvriront les fameux portraits des agricultrices et agriculteurs, décisifs pour le reste de l'aventure. Donneront-ils envie à de nombreux célibataires de sortir leur plus belle plume pour leur adresser un courrier ?



À l'image de sa consœur Top Chef, l'émission 100% nature présentera des femmes et des hommes prêts à se battre corps et âme. Une seule différence seulement, les 13 agriculteurs, eux, bataillent pour trouver l'amour.



10 hommes et seulement 3 femmes cherchent activement le grand amour cette saison. Ils sont âgés entre 33 en 60 ans. De la Normandie à l'Occitanie en passant pas la Bourgogne-Franche-Comté, la production de la chaîne à trouver un panel d'agriculteur solitaires, bien décidés à trouver leur moitié.

Comme chaque année depuis 2010, Karine Le Marchand accompagne les candidats dans ce périple parfois compliqué.