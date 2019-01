publié le 28/01/2019 à 16:10

Déjà 14 ans que les agriculteurs de L'amour est dans le pré nous font passer par toutes les émotions. L'émission recense désormais 74 couples, 19 mariages et 52 bébés. Espérons que Sandrine, une éleveuse canine de 33 ans trouve elle aussi son bonheur.



Originaire de la région Provence-Alpes Côtes-d'Azur, la jeune femme élève ses deux filles dans un berceau de nature, entourée de chiots, de moutons et de chèvres. Elle rêve d'offrir à ses enfants l'équilibre dont elle a manqué étant petite. "Mon enfance n'a pas été super heureuse jusqu'au divorce de mes parents qui a été très difficile", confie l'éleveuse pleine d'émotion à la présentatrice Karine Le Marchand.

Le besoin de reprendre confiance en elle et surtout, de croire à nouveau à l'amour, sera le fil rouge de son aventure : "J'y crois mais je me dis que ça ne m'arrivera jamais. J'ai l'impression de ne pas être tombé sur des gens vrais, des gens simples."

Karine Le Marchand sera un soutien particulier pour Sandrine mais aussi pour les autres candidats. L'émission ne changera pas des éditions précédentes car, pour celle qui est devenue l'image du programme, il faut rester simple. "On a fait une étude pour savoir ce que les téléspectateurs aimaient dans L'amour est dans le pré et ce n'est pas les innovations. Pour eux, un agriculteur, c'est les vaches et c'est surtout l'amour." Rendez-vous à 21h ce lundi 28 janvier 2019 sur M6 pour les sept premiers portraits de L'amour est dans le pré.

> Karine Le Marchand évoque la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré" Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc | Durée : 04:54 | Date : 28/01/2019