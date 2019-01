"L'amour est dans le pré" : l'émouvant portrait de Didier 57 ans

publié le 28/01/2019 à 22:37

Ce lundi 28 janvier sur M6, démarre la 14ème saison de "L'amour est dans le pré". L'occasion pour Karine Lemarchand et les téléspectateurs de découvrir Didier, un personnage haut en couleur. Toujours enjoué et très bavard, cet agriculteur aveyronnais de 57 ans, partage ses soirées en famille, sans l'ombre d'une présence féminine.



À la question "Pourquoi es-tu seul ?", Didier répond : "J'ai tellement idéalisé les femmes, que je n'ai pas trouvé ce que je voulais". Mais si Didier a du mal à rester sérieux,

c'est surtout pour cacher une grande timidité et une âme sensible. "Je suis timide, très timide (...) je le dis avec humour mais je suis prêt à trouver l'amour ", confie-t-il.

L'agriculteur est prêt à donner "tout l'amour que j'ai et que je n'ai pas pu donner", ajoute il. Et si Didier, à 57 ans, n'a jamais trouvé l'amour, il y croit "plus que jamais". "Souhaitez moi bonne chance" conclut-il.