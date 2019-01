publié le 11/01/2019 à 12:25

"À 50 ans, ce qu’on vit, ça se voit". Comme pour faire écho aux propos largement commentés de Yann Moix, Karine Le Marchand se raconte dans l'édition du vendredi 11 janvier du magazine Elle dont elle fait par ailleurs la couverture et déjoue les clichés autour de la femme entrée dans la cinquantaine.



La présentatrice de L'Amour est dans le pré ou voix dans les Grosses Têtes se considère comme une "femme libre" : "J'ose dire non, j'ai de l'ambition, je cherche une sexualité épanouie, j'ai envie d'absolu", poursuit-elle, "50 ans c'est un âge où ce que l'on a vécu se voit".

Karine Le Marchand confie également au magazine les problèmes de santé qu'elle a pu rencontrer notamment récemment : "L’an passé, on m’a détecté une tumeur à l’utérus (...) J'ai eu peur d'avoir un cancer et de mourir", raconte celle qui a alors dû subir une hystérectomie.

"Le fait de ne plus avoir d’utérus, l’effroi que ça a suscité autour de moi m’a poussée à me poser des questions sur le vrai sens de la féminité : ne plus pouvoir enfanter n’a rien à voir avec le plaisir sexuel, le plaisir de vivre et de se sentir femme".